وهران: توقيف تاجري مخدرات صلبة بحوزتهما كمية من الكوكايين

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالكوكايين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شبكات إجرامية في ترويج المخدرات الصلبة. حيث بعد ترصد تحركاتهم المشبوه واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. بالتفتيش تم توقيف المشتبه فيهما وحجز 200غ من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى هاتفين نقالين، مبلغ مالي من عائدات الترويج ومركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.