وهران: توقيف تاجري مخدرات وحجز أكثر من 3 كلغ “كيف” وإكستازي

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بڨديل في وهران من الإيقاع بشبكة اجرامية مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات. تم توقيف خلالها شخصين متورطين وحجز اكثر من 3 كلغ كيف أقراص اكستازي.

وهي العملية التي تمت على إثر قيام أفراد الفرقة بدورية عبر اقليم الاختصاص اين لفتت انتباههم سيارة مشبوهة من نوع شفرولي ضبطت بداخلها بعد توقيف صاحبها ومراقبة وثائقها وتفتيشها كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 3.250 كلغ.

وبعد توقيف الشخصين اللذين كانا على متنها وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المتورطين. اين حجز أقراص مهلوسة من نوع إكستازي.

كما أسفرت العملية على توقيف شخصين يبلغان من العمر ما بين 35 و40 سنة، حجز 3.250 كلغ كيف، حجز سيارة سياحية من نوع شيفرولي أفيو، أقراص مهلوسة وهواتف نقالة.