وهران.. توقيف خمسيني وحجز 4416 وحدة مشروبات كحولية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بطيوة بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط مروج للمشروبات الكحولية، في عقده الخامس.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت إثر عملية مراقبة شنها عناصر الفرقة لتطهير قطاع الاختصاص ومحاربة الجريمة الحضرية. أين تم توقيف السالف الذكر على متن مركبة.

وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني والإداري، تم العثور على كمية من المشروبات قدر عددها ب 4416 وحدة من مختلف الأحجام والأنواع. كان بصدد نقلها إلى ولاية مجاورة، أين تم حجزها وتحويله إلى المصلحة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيه موضوعه حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، قدم بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور