وهران.. توقيف رعيتين افريقيتين بتهمة تزوير النقود الورقية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشخصين من جنسية افريقية يمتهنان تزوير العملة، أين أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من النقود المزورة لعملات وطنية وأجنبية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. والتي مفادها قيام المشتبه فيه باتخاذ مسكن لممارسة نشاطهم المشبوه بتزوير النقود الورقية وطرحها للتداول.

وبعد تتبع وترصد نشاطهم الإجرامي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بهما، كما أسفرت العملية عن حجز 09 هواتف نقالة ذكية، صور لنسخ محررات إدارية وطنية لعملات وطنية وأجنبية، 11 شريحة هاتف نقال +03 مفاتيح ذاكرة USB، معدات تستعمل في عملية التزوير، طابعة، 03 أجهزة إعلام آلي بلواحقها، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما، قدما بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

