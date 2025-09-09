وهران.. توقيف سائقي حافلتين تشاجرا في الطريق العام

تمكنت شرطة وهران من توقيف سائقي حافلتي للنقل الحضري خط 11، لإرتكابهما مخالفة المشاجرة في الطريق العام وعرقلة حركة السير.

وأوضحتمصالح الشرطة في بيان لها، أنه استغلالا لمقاطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيه سائقي حافلتي للنقل الحضري خط 11، ارتكابهما مخالفة المشاجرة في الطريق العام . وعرقلة حركة المرور، والتي شهدت استياء من قبل المواطنين، تمكن عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي. من توقيف سائقي الحافلتين، وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري 11 لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضدهما.

كما وضعت شرطة وهران تحت تصرف المواطنين ومستعملي الطريق الرقم الأخضر 15/48 ، وخط النجدة 17 ، وتطبيقة “ألو شرطة” للتبليغ عن مثل هذه التصرفات والتجاوزات .

