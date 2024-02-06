وهران: توقيف شخصين متلبسين ببناء سكن فوضوي ببوياقور

تمكن عناصر من فرقة الدرك الوطني لبوتليليس في وهران من إحباط محاولة إعتداء شخصين على الملكية العقارية.

العملية تمت بعد قيام عناصر من فرقة الدرك بدورية على مستوى حي بوياقور بلدية بوتليليس أين لفت انتباههم شخصان يقومان بأشغال حفر على قطعة أرض ترابية تابعة للدولة بغرض تشييد سكن فوضوي على مساحة 100 م2 بواسطة جرافة صغيرة الحجم.

بعد التحقيق مع الشخصين تبين أنهما لا يملكان أي وثائق إدارية تثبت ملكيتهما للقطعة الأرضية أو تسمح لهم بالبناء.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الموقوفين البالغين من العمر 43 و52 سنة. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بتهمة التعدي على الملكية العقارية .