وهران.. توقيف شخصين وحجز أكثر من 1 كلغ كوكايين

تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج المخدرات الصلبة وسط الأحياء الشعبية، حيث تم حجز أكثر من 1 كلغ من الكوكايين.

وحسب بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا، والتي مفادها قيام أفراد. هذه الشبكة بالمتاجرة في هذه السموم، متخذين من مسكنهما وكرا للتخزين والترويح وسط فئة الشباب.

ومكّنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما، ليتم توقيفهما وضبط الكمية المحجوزة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أين صُدر في حقها أمر إيداع.

