وهران.. توقيف شخصين وحجز طاولات وكراسي بشاطئ رأس فلكون

قامت مصالح أمن دائرة عين الترك، بولاية وهران، بالتنسيق مع السلطات المحلية خلال عملية مداهمة بشاطئ رأس فلكون، بتوقيف شخصين كانا يقومان باستغلال الشاطئ بطريقة غير قانونية.

وأوضحت مصالح أمن ولاية وهران، أن هذه العملية أسفرت عن حجز 111 كرسي، 18 شمسية، و29 طاولة.

مشيرة أن هذه العملية تندرج في إطار حماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ، والتصدي للممارسات غير القانونية.

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