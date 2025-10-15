وهران.. توقيف شخصين وحجز 2765 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأمن ولاية وهران، من شل نشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج السموم وسط الأحياء الشعبية، أسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 2765 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الأمن، جاءت هذه العملية بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكات. بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذين من مساكنهم وكرا للترويج.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف.

حيث أسفرت العملية عن الايقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز 2765 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية والأجنبية، ليتم تحرير إجراء قضائي قدما بموجبه أمام العدالة ، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

