وهران.. توقيف شخصين وحجز 5700 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بمروجين ينشطان ضمن شبكة إجرامية لترويج المؤثرات وسط الأقاليم الحضرية، وحجز 5700 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

العملية جاءت بناءً على معلومات محصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة والتي مفادها قيام المشتبه فيهم. بنقل وتوزيع والمتاجرة بهذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

وبعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف تم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز 5700 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما، قدما بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

