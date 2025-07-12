وهران.. توقيف شخصين وحجز 608 قرص “بريغابلين”

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 01 بولاية وهران، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج السموم وسط الأقاليم الحضرية ، أين تم توقيف 02 شخصين وحجز 608 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الأمن، هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة التي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة. بترويج هذه السموم وسط قطاع الإختصاص باستعمال دراجة نارية لتغطية نشاطهم الاجرامي.

ليتم بعدها مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي ووضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهم الواحد تلو الآخر. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

وأسفرت العملية عن حجز 608 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ. بالإضافة إلى مبلغ مالي. من عائدات الترويج يفوق 28 مليون سنتيم. ودراجة نارية لتسهيل نشاطهم الإجرامي ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه أمام العدالة.

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