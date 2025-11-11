وهران.. توقيف شخصين وحجز 614 قرص “إكستازي”

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لوادي تليلات، بولاية وهران، من وضع حد لنشاط مروجي هذه السموم، أين أسفرت العملية عن توقيف 02 شخصين، وحجز 614 قرص مهلوس من نوع إكستازي و 12 غرام من الكوكايين.

وأوضحت ذات المصالح، أن هذه العملية جاءت إثر المعلومات الواردة لذات الفرقة والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة. بترويج هذه السموم باستعمال مركبة وسط قطاع الاختصاص، لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية. بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات.

حيث أسفرت العملية، عن توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز الكمية المضبوطة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية. و المركبة التي كانت تستخدم في تسهيل نشاطهم الإجرامي، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

