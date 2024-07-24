وهران: توقيف شخصين يقومان بقطع الأشجار من ملك غابي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوتليليس بوهران، من توقيف شخصين يقومان بقطع الأشجار من ملك عمومي غابي.

العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة بدورية عبر غابة المسيلة بلدية بوتليليس. حيث تم معاينة بعض الأشجار المقطوعة ليتم تتبع الفاعلين وتوقيفهما. ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 20و39سنة مع حجز شاحنة صغيرة كانت تستعمل في نقل الأخشاب. إضافة الى منشار يدوي لقطع الخشب.

وبعد إستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. حول جنحة قطع الأشجار بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي.