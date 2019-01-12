وهران.. توقيف شخص متلبسا بسرقة أنابيب غاز بسيدي البشير

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير بوهران، من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة أنابيب الغاز.

اين تم توقيف 3 أشخاص، واسترجاع 15 مترا من أنابيب غاز المدينة بمنطقة مسرغين.

العملية التي نفذتها ذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد باقدام شخص على سرقة أنابيب غاز المدينة، على مستوى احدى عمارات حي 1600 مسكن بقرية سيدي البشير.

حيث تم على الفور استيفاء جميع الإجراءات القانونية ووضع خطة محكمة بالتنقل إلى عين المكان.

ليتم إلقاء القبض على المدعو “ف.ج” متلبسا بحمل أنابيب نحاسية خاصة بغاز المدينة ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر فرقة الدرك لاستكمال التحقيقات معه.