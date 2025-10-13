وهران.. توقيف شخص محل 3 أوامر بالقبض

تمكن أمن دائرة بوتليليس، بولاية وهران، من توقيف شخص محل 03 أوامر بالقبض وعدة أحكام عدلية.

وجاءت عملية التوقيف استغلالا لمعلومات أمنية مفادها تواجد شخص مبحوث عنه من قبل العدالة بقطاع الاختصاص. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه.

يشار أن المشتبه به في عقده الرابع، ومحل بحث طبقا لـ 03 أوامر بالقبض و09 أحكام بالحبس تتعلق جلها بقضايا تهريب المهاجرين.

وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا المختص إقليميا تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة. أين صدر في حقه أمر إيداع.

