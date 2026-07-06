وهران.. توقيف شخص يبيع أجهزة حساسة عبر مواقع التواصل

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء BMPJ وهران، من توقيف شخص في عقده الرابع، متورط في قضية حيازة وبيع أجهزة إلكترونية حساسة وبيعها بطريقة غير شرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حجز كمية معتبرة من هذه الأجهزة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد رصد نشاط مشبوه لصاحب حساب عبر الفيسبوك. الذي قام بتنزيل إعلانات تتضمن عرض بيع أجهزة حساسة.

حيث أفضت التحريات الميدانية إلى تحديد هوية صاحب الحساب أين تم توقيفه، وبعد التنسيق مع نيابة الجمهورية المختص إقليميا، محكمة فلاوسن، تم تفتيش مسكنه أين تم استرجاع وحجز كمية من هذه التجهيزات الحساسة ولواحقها تمثلت في ضبط 05 مصابيح يدوية موجودة بصواعق كهربائية من الحجم الكبير، ضبط منظارين ميدانيين ومنظار خاص بالقنص، أقنعة تنكرية ومبلغ مالي قدره 420000دج من عائدات المتاجرة.

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