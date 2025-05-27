وهران.. توقيف شخص يبيع ذهباً مغشوشاً عبر مواقع التواصل

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الـ8 بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شخص في عقده الرابع، محل أمر بالقبض، متورط في عدة قضايا النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل، حيث كان يبيع ذهب وحلي مغشوشة.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت العملية، بناءً على شكوى تقدم بها 3 ضحايا لذات المصلحة. والتي مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيعهم حلي ومجوهرات مغشوشة.

ومكّنت التحريات الميدانية والتقنية لمحققي ذات المصلحة، من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده وتوقيفه. والذي كان يستخدم مركبة مستأجرة من وكالة كراء السيارات، ويقودها بهوية مزورة لتوصيل الذهب المغشوش لزبائن.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وتفتيش مسكنه، تم ضبط بعض الحلي من المعدن الأصفر المغشوش.

ويتعلق الأمر بحلقين مزدوجين وخاتمين، و14 قفل للسلاسل “1 كبير و4 متوسطة. و180 ملصقة خاصة بالذهب مكتوب عليها “OR”، و4 نوابض ROSSOR خاصة بالذهب.

هذا وتم تقديم السالف الذكر أمام نيابة محكمة وهران المختصة إقليميا، أين صدر في حقه أمر إيداع.