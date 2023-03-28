وهران.. توقيف شخص يحترف سرقة الهواتف النقالة باستعمال دراجة نارية  

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 13 بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 22 سنة يحترف سرقة الهواتف النقالة. باستعمال دراجة نارية، راح ضحيته أكثر من 8 أشخاص.

كما جاءت عملية التوقيف بعد شكوى التي أودعها عدد من الضحايا مفادها تعرضهم للسرقة بالخطف لهواتفهم النقالة. باستعمال دراجة نارية من نوع “سيم”، لتباشر ذات المصالح تحرياتها الدقيقة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. وتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه على متن الدراجة النارية.

في حين، كشفت التحقيقات أنها محل بحث من طرف مصالح الشرطة في قطاع الاختصاص في العديد من قضايا المماثلة. بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.