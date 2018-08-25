وهران.. توقيف شيخ حاول الاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 9 سنوات بحاسي بن عقبة

اوقفت مصالح الدرك الوطني بحر هذا الأسبوع بوهران رجل يبلغ من العمر 73 سنة في قضية إبعاد قاصر عمرها 9 سنوات بغرض الاعتداء عليها جنسيا.

وذكر بيان لمصالح الدرك الوطني أنه تقدم والد الضحية الى مقر الفرقة الاقليمية ببلدية حاسي بن عقبة شرق وهران.

مرفوقا بابنته القاصر البالغة من العمر تسعة سنوات من أجل رفع شكوى تعرض ابنته للفعل المخل بالحياء وابعادها من قبل شخص مجهول.

وبحسب معطيات التحقيق فان الطفلة كانت تلعب بمكان بالقرب من منزل جدها الكائن بنفس البلدية.

قبل أن يتقدم منها رجل مسن عرض عليها مرافقته ليشتري لها بعض الحاجيات على أن يعيدها الى بيت جدها.

وقد أخذ الشيخ الطفلة لمحل بيع المثلجات بنفس البلدية قبل أن يتوجه بها خارج النسيج العمراني محاولا الاعتداء عليها.

أين صارعته في نفس الحين الذي شاهدت فيه رجل بصدد الخروج من منزله الريفي حيث نجحت في الهروب نحوه.

وقد أدخلها الرجل الى بيته وقامت زوجته وابنتاه بمرافقة الطفلة نحو بيتها، بينما فر المعتدي نحو مكان مجهول.

التحريات التي تم إطلاقها في القضية بالتنسيق مع فرقة حماية الأحداث مكنت من توقيف المشتبه فيه والذي يقطن في ذات البلدية.