وهران: توقيف طالبة تنشر فيديوهات مخلة مقابل مبالغ مالية من متابعيها

تمكنت عناصر من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران، بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية، من توقيف المسماة (ز.ف) البالغة من العمر 21 سنة طالبة جامعية.

الموقوفة كانت تقوم بعرض على أنظار الجمهور صور وفيديوهات مخلة بالحياء وتحرض على الفسق والدعارة مقابل منافع مالية. غير مشروعة عبر حسابها البريدي الجاري من خلال تلقيها مبالغ مالية من طرف متابعيها عبر تطبيق بريدي موب.

الإستغلال التقني والميداني مكن محققي المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيها. حيث تم توقيفها وسماع أقوالها حول الأفعال المجرمة المرتكبة من طرفها والتي اعترفت بها خلال مراحل التحقيق.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. من أجل ارتكابها جنحة الإغراء العلني بقصد التحريض على الفسق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. وكذا جنحة عرض للجمهور صورا فوتوغرافية مخلة بالحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور