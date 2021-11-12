وهران: توقيف عشريني يُروّج حبوب الصاروخ والكوكايين بالأحياء الشعبية

أطاحت عناصر من الأمن الحضري 15 في وهران، بمروّج أقراص مهلوسة ومخدرات صلبة وشريكه بالأحياء الشعبية.

كما تم حجز 119 قرص بريغابلين 300 ملغ “صاروخ” وكمية من الكوكايين قدر وزنها بـ 12.67 غرام . ومبلغ 143500دج يعتبر من عائدات الترويج. إلى جانب دراجة نارية يستعملها في عملية التوزيع والترويج بولاية وهران.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات تفيد بقيام المتورط بترويج هذه السموم وسط الأحياء الشعبية بواسطة دراجة نارية من نوع سيم، حيث وبعد تتبع وترصد تحركاته تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه على مستوى نهج التحرير الوطني.

وبعدما تم إخضاعه للتفتيش تم ضبط بحوزته كمية المؤثرات العقلية، أين تم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

استكمالا للتحقيقات وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بتفتيش منزل شريكه الثاني، تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة من النوع الرفيع قدر وزنها بـ 12.67 غرام.

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وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

كما تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتم خلال هذه العملية، توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 31 و53 سنة مسبوقين قضائيا ومعتادي اجرام. كما تمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بنقل وتخزين هذه المخدرات بإحدي الأحياء الشعبية بولاية وهران من أجل ترويجها وسط فئة الشباب. وبعد تتبع نشاطهم الإجرامي تم تحديد هويات ومكان تواجدهم. وتم خلال هذه العملية، حجز 5150 قرص إكستازي، و42 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين، و31 صفيحة من القنب الهندي بوزن 03 كلغ . بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 68 مليون سنتيم. وكذا قلادة من المعدن الأصفر، ومركبة تستخدم في النقل والتوزيع بولاية وهران.