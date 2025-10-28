وهران.. توقيف مبحوث عنهم وحجز كمية معتبرة من المهلوسات والمخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة وكمية من الكيف المعالج والمخدرات الصلبة.

العملية قامت بها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بمداهمة شاملة عبر كافة إقليم الاختصاص. حيث تم وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة بغية تطويق أماكن تواجد مروّجي المخدرات والمؤثرات العقلية وعصابات الأحياء.

وأسفرت العملية، من خلال تفتيش عدة مركبات مشبوهة، عن توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم. حجز كمية من الأقراص المهلوسة، وكمية من الكيف المعالج والمخدرات الصلبة.

كما تم حجز طلقات نارية قديمة وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج وهواتف نقالة. وتم أيضًا رفع مخالفات وجنح في مجال شرطة المرور، الشرطة القضائية والشرطة الخاصة.