وهران: توقيف محتالة استغلت “تيك توك” لإدارة عيادة للعناية الجسدية

تمكن عناصر المصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس بالاداب العامة، من وضع حدا لنشاط امراة في عقدها الثالث. تمتهن نشاط طب التجميل والعناية الجسدية بطريقة غير شرعية. مع تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر،والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”و “تيك توك” .

وحسب بيان الأمن الوطني، فإن المشتبه فيها لا تحوز على أية شهادة او مؤهلات لممارسة طب التجميل أو العناية الجسدية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها تواجد محل لصالون التجميل والعناية الجسدية. يمارس صاحبها نشاط غير شرعي يتردد عليه زبائن من مختلف الأعمار.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لمدة محكمة فلاوسن، تم مداهمة المكان. أين تم توقيف المشتبه فيها وحجز معدات وتجهيزات ومواد طبية تستعمل في عمليات التجميل. وتمس بصحة وسلامة المواطنين، ومبلغ مالي من عائدات النشاط.

كما تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيها وتقديمها امام المحكمة المختصة اقليميا.

