وهران.. توقيف مروجين وحجز حوالي 7 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الإتجار بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة مختصة في ترويج هذه السموم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من مسبوقين قضائيا حيث تم حجز حوالي 7 كلغ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير إلى جانب مبلغ 25 مليون من عائدات الترويج.

العملية النوعية تمت استغلالا لملعومات تفيد بنشاط مروج معروف حاول تضليل الامن بتغيير مكان إقامته.

وبعد مباشرة تحريات واسعة تم التوصل إلى تحديد مقر سكنه على مستوى دوار بوجمعة.

وأسفرت العملية بعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لمسكنه بدوار بوجمعة عن حجز كمية الكيف.

واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية شريكه وتوقيفه بحي ايسطو.