وهران.. توقيف مروج مهلوسات وحجز أكثر من 3600 قرص صاروخ

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بوهران من وضع حد لنشاط مروج ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة.

العملية تمت بعد معلومات تفيد بنشاط المشتبه فيه الذي كان يتخذ من مقر مسكنه وكرا لتخزين هذه السموم وترويجها.

وبعد تتبع وترصد نشاطه الإجرامي واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش تم توقيفه بالقرب من مسكنه على متن مركبة من نوع ليفان ضبط بصندوقها الخلفي 3600 قرص من نوع بريغابلين 300ملغ المعروفة في الوسط الإجرامي بالصاروخ.

وبعد اقتياده لمقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه وبعد تم تفتيش مسكنه تم حجز 75 قرصا أي بمجموع 3675 قرصا مهلوسا.