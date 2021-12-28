وهران: توقيف مروّج للمخدرات وحجز 49 غ من الكوكايين

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الـ 15 بولاية وهران من الإيقاع بمروّج المخدرات الصلبة. يبلغ من العمر 34 سنة تم ضبط بحوزته 49 غ من الكوكايين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية النوعية لذات العناصر جاءت بعد إستغلال معلومات تفيد بنشاط المشتبه به في ترويج هذه السموم. حيث وبعد مراقبة وترصد تحركاته وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنه. تم العثور على 49 غ من المخدرات الصلبة كانت مخبأة بكيس بلاستيكي أسود. داخل نافذة صغيرة لمرحاض البيت. بالإضافة كذلك إلى أقراص مهلوسة من نوع صاروخ. ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 33500دج.