وهران.. توقيف مغتربة حاولت تهريب أزيد من 100 خرطوشة سجائر

تمكنت مصالح فحص متاع المسافرين التابعة للجمارك بميناء وهران، من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من السجائر،

وهذا عبر رحلة بحرية من وهران إلى اليكانت الإسبانية على متن باخرة طاسيلي 2.

السجائر المهربة كانت مخبأة بإحكام على متن سيارة من نوع بيجو 806 لصاحبتها المغتربة بفرنسا،

والتي كانت رفقة عائلتها حيث وبعد إخضاع السيارة لتفتيش روتيني،

تم العثور على السجائر المقدرة بـ24 خرطوشة من نوع قولواز و87 خرطوشة من نوع مالبورو مخبأة باحكام داخل فراش مبطن وكرسيين من نوع “بوف”،

تم حجزها وتوقيف المهربة التي حولتها مصالح الأمن للتحقيق معها.