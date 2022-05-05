وهران: توقيف منظمي حرڨة وحجز 9 قوارب ومبالغ بالعملة الوطنية والصعبة

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقديل بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل ببطيوة في وهران. من تفكيك شبكة اجرامية منظمة مختصة في تهريب البشر عبر رحلات ابحار سري.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شبكة بتنظيم رحلات حرڨة إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط باستعمال قوارب نزهة مقابل مبالغ مالية جد معتبرة.

وقد أسفرت العملية عن الإيقاع باربع منظمين يبلغون من العمر من 26 الى 55 سنة ينحدرون من ولاية وهران فيما تم حجز قاربين مطاطيين، زورق مطاطي حجم صغير، محركين نوع سوزوكي وياماها بقوة 40 حصانا ومبلغ قدر بأكثر من 280 مليون سنتيم إلى جانب مبلغ 920 أورو، 18 دلو بنزين سعة 30 لتر وعتاد خاص بعمليات الإبحار.

كما تمكنت الوحدات الفرعية التابعة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد حرڨة متمثل في 6 قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام مزودين بمحركات متنوعة تتراوح قوتها من 85 الى 250 حصانا بخاريا.

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تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم وإعداد رحلات إبحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تعد الثالثة التي قام بها أفراد الدرك الوطني بوهران في ظرف يومين. حيث تمت إستغلالا لمعلومات تم العمل عليها قبل الإيقاع بالمتورطين فيها. بناء على خطة محكمة التنفيذ عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية.

كما أن الشبكة تتكون من 6 اشخاص يبلغون من العمر مابين 25 إلى 45 سنة. عثر بحوزتهم بعد مداهمة لإحدى المزارع ببطيوة 3 قوارب نزهة مختلفة الانواع والاحجام. من بينها قارب مزود بمحرك نوع ياماها قوة 40 حصانا إلى جانب سيارتين سياحيتين وبوصلة.

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