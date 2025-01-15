وهران: توقيف منظمي رحلات إبحار سري ضمن شبكة مختصة لتهريب الحراڤة

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين وتنظيم رحلات إبحار سري. تم توقيف خلالها 17 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم مدبري هذه الرحلات.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بالاعداد وتحضير لرحلات الإبحار السري مقابل مبالغ مالية معتبرة. حيث وبعد تكتيف التحريات الميدانية والتقنية وترصد نشاطهم الإجرامي مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم توقيف المتورطين وحجز مبلغ مالي بالعملة والوطنية قدره 150 مليون سنتيم. وآخر بالعملة الأجنبية قدره 1125 يورو و191 دولار الي جانب مركبتين تستخدمان في تسهيل نشاطهم المشبوه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص او عدة اشخاص وتبييض الأموال قدموا بموجبه أمام العدالة.