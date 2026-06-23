وهران.. توقيف مُروّج وضبط أزيد من ألف قرص مهلوس

تمكنت كتيبة التدخل السريع بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائيةBMPJ لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران، من وضع حدا لمروج في عقده الثالث يمتهن ترويج المؤثرات وسط الأحياء الشعبية باستعمال دراجة نارية للتمويه وتغطية نشاطه المشبوه.

حسب بيان مصالح الأمن، العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام المشتبه فيه. بنقل هذه السموم، على متن دراجة للتمويه وترويجها وسط فئة الشباب.

ومكّنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم توقيفه وضبط الكمية المحجوزة، كما تم حجز الدراجة النارية. المستعملة في نشاطه الإجرامي.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. أين صدر في حقه أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور