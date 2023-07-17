وهران: توقيف مُهرّب يطيح بشبكة للمتاجرة بالمخدرات

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بوهران. من الإيقاع بمهرّب مخدرات المدعو “م.م” و6 من شركائه وحجز 14.880 كلغ كيف معالج.

الإطاحة بالشبكة الإجرامية تمت بعد تحريات معمقة وعمليات ترصد لتحركات أفراد هذه الشبكة عقب توقيف المشتبه به الرئيسي متلبسا. بحيازة كمية من المخدرات قدر وزنها بــ 14.880 كلغ.

إستكمالا للتحقبقات تم التوصل إلى شركائه الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و45 سنة. مسبوقين قضائيا مع حجز 3 سيارات كانت تستعمل في نقل هذه السموم.