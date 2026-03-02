وهران.. توقيف نصاب محل 8 أوامر بالقبض

تمكنت عناصر فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من توقيف خمسيني محل بحث طبقا لـ 8 أوامر بالقبض.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، الموقوف محل بحث طبقًا لـ 8 أوامر بالقبض في قضايا نصب واحتيال، إصدار شيك بدون رصيد، خيانة الأمانة.

العملية جاءت في إطار المخطط الأمني المسطر بمناسبة شهر رمضان، قصد تطهير الأحياء الحضرية من الأشخاص الذين هم محل بحث من طرف العدالة.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوف، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.