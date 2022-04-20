وهران.. توقيف 10 منظمي رحلات ابحار سرية وحجز 18 قارب مزود بمحركات

تمكنت فرقة الدرك الوطني بمرسى الحجاج بوهران من الإيقاع بشبكتين اجراميتين مختصتين في تدبير وتنظيم الرحلات السرية عبر البحر. مقابل مبالغ مالية جد معتبرة.

كما أفضت التحريات الى توقيف 10 منظمين من بينهم 7 أشخاص مسبوقين قضائيا يبلغون من العمر 25 الى 35 سنة. وينحدرون من ولايتي غليزان ووهران كما تم حجز 6 قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام. بالاضافة الى سيارتين سياحيتين.

كما تمكنت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد يستعمل في الهجرة السرية. متمثل في 12 قارب نزهة متعدد الأنواع والأحجام، منها 4 مزودة بمحركات بقوة تتراوح ما بين 150 إلى 300 حصان، حجز 46 صفيحة بنزين سعة 30 لتر. بالاضافة الى حجز سيارة سياحية.