وهران: توقيف 14 مروّجا للمخدرات وحجز 6 كلغ و2430 قرص صاروخ

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. تم خلالها توقيف 14 شخصا وحجز 6 كلغ كيف و2430 قرصا من نوع بريغابلين 300 ملغ.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم وسط قطاع الإختصاص متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين. حيث وبعد مراقبة وترصد لنشاطهم الإجرامي وتحديد هويتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكلاء الجمهورية. لكل من محكمة قديل ومحكمة السانيا واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف. أسفرت العملية عن توقيفهم وحجز كمية من المخدرات يقارب وزنها 06 كلغ من الكيف المعالج، 2430 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300 ملغ، مركبة و3 دراجات نارية كانت تستخدم في نقل السموم.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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