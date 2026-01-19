وهران.. توقيف 15 شخصا من مُدبري رحلات الحرڤة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) بوهران، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية منظمة، تنشط في تدبير رحلات الهجرة السرية، وذلك إنطلاقًا من الشواطئ الغربية للوطن.

وحسب بيان لذات المصلحة، نفذ هذه العملية محققو المصلحة بناءً على تحريات ميدانية معمقة دامت عدة أشهر. أفضت إلى تفكيك شبكة اجرامية منظمة كانت تنشط بالجهة الغربية للبلاد. بالتخطيط والتدبير لرحلات الإبحار السري مقابل مبالغ مالية.

وتم توقيف 15 شخصا من المدبرين الرئيسيين لهذه الرحلات، وضبط 1540 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” لدى أحد المشتبه فيهم.

كما أسفرت هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع 6 قوارب مزودة بمحركات وتجهيزات بحرية. و11 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف ودراجتين ناريتين كانت تستعمل في تنفيذ النشاطات الإجرامية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يُقدّر بـ281 مليون سنتيم، و3340 أورو من العائدات غير المشروعة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.