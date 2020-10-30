وهران: توقيف 17 حراقا كانوا يخططون لمغامرة إبحار سري

تمكنت عناصر من درك وهران من إجهاض محاولة إبحار سري لـ 17 حراقا كانوا بصدد خوض مغامرة إبحار سري.

وتمت العملية الأولى خلال دوريات روتينية تدخل في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية بإحدى سواحل بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس.

حيث تم توقيف 14 حراقا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، كانوا مختبئين بإحدى غابات شاطئ الرأس الأبيض قبل انطلاقهم.

أما العملية الثانية تمكنت عناصر من الدرك الوطني من إلقاء القبض على 3 حراقة بالشاطئ الصخري لامدراق التابع لبلدية عين الترك.

وقد ضبط الدرك بحوزتهم براميل من البنزين ما يؤكد تخطيطهم لرحلة ابحار سري لبلوغ السواحل الإسبانية.