وهران: توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بأرزيو “ولاية وهران” من توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

ونقلت الإذاعة الوطنية من مصدر أمني، أن الوحدات العائمة لحراس السواحل عثرت ليلة السبت إلى الأحد على قارب تقليدي الصنع.

وكان على متنه 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و28 سنة بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد أميال من شاطئ “رأس كاربون” بأرزيو.

وأضاف المصدر، أن ذات الوحدات قامت بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى ميناء أرزيو لتلقي الإسعافات

وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.