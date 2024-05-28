وهران: توقيف 20 شخصا ينشطون ضمن شبكات متاجرة بالكوكايين والاقراص المهلوسة

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من الايقاع بعدة مروجين ينشطون ضمن شبكات اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والاقراص المهلوسة.

فبعد تحريات معمقة تمكنت ذات العناصر من تفكيك هذه الشبكات وتوقيف أفرادها تم ضلط بحوزتهم كميات معتبرة من الكيف، المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 20 شخصا ينحدرون من عدة ولايات، حجز 2718 قرصا مهلويا من مختلف الأنواع، كمية من الكوكايين والكيف المعالج فيما تم استرجاع 4 سيارات سياحية ودراجتين ناريتين مسروقتين وهواتف نقالة.