وهران : توقيف 21 متورطا في التحريض على الرذيلة بمقابل مالي بالطريق العام

تمكنت عناصر من فصيلة الآداب العامة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع عناصر من أمن دائرة عين الترك بوهران من إلقاء القبض على 21 شخصا.

حيث تتراوح أعمارهم ما بين 31 سنة و65 سنة على التوالي من بينهم مسبوقين قضائيا عقب تورطهم في قضايا التحريض على ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

والإغراء في الطريق العام وإنشاء محل للفسق وممارسة الرذيلة على مستوى كل من حي بلاطو، محطة نقل المسافرين ايسطو، محور الدوران الباهية وبلدية عين الترك.

بعد خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن فضح مخططات هؤلاء المتورطين الذين تم تحرير ضدهم إجراءات قضائية.

قدموا بموجبها أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع في انتظار البث في قضيتهم.