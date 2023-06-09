وهران: توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سري

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة. من افشال عدة محاولات إبحار سري الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط إنطلاقا من شواطئ الولاية.

العمليات التي تم خلالها توقيف 27 شخصا من مختلف ولايات الوطن. من بينهم 10 أجانب فكّكت فيها ذات الوحدات 4 شبكات إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة. متكونة من 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 53 سنة ينحدر جميعهم من ولاية وهران.

وقد أسفرت عمليات التوقيف عن حجز قارب بقوة 60 حصانا، قارب مطاطي، بندقيتي صيد بحريتين، 4 سترات نجاة، مضختين هوائيتين، اسلحة بيضاء محظورة، 10 صفائح بنزين، دراجة نارية مبلغ 2000 اورو، ومبلغ من العملة الوطنية قدر بـ 65 مليون سنتيم.