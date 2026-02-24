وهران.. توقيف 3 أشخاص واسترجاع مركبتين محل سرقة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية وهران، ممثلة في فرقة مكافحة سرقة المركبات في عمليتين متفرقتين، من تفكيك جمعية أشرار تورط أفرادها في سرقة المركبات، أين تم توقيف 03 أشخاص، مع استرجاع مركبتين 02 محل سرقة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية الأولى جاءت عقب شكوى تقدم بها أحد الضحايا لدى فرقة مكافحة سرقة المركبات. بخصوص تعرض مركبته للسرقة، أين باشرت المصالح المختصة تحرياتها الميدانية والتقنية. والتي أسفرت عن تحديد هوية المتورط واسترجاع مركبة.

أما العملية الثانية مكّنت من توقيف شخصين قاما بسرقة مركبة في حالة توقف، التحريات الميدانية والتقنية. التي باشرها محققو الفرقة، مكنت من تحديد هوية المتورطان ووجهتها ومكان تواجدها، وتوقيفهما واسترجاع المركبة محل سرقة.

