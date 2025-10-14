إعــــلانات
وهران.. توقيف 3 أشخاص وحجز أقراص مهلوسة وكوكايين

بقلم عايدة.ع
وهران.. توقيف 3 أشخاص وحجز أقراص مهلوسة وكوكايين
تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 17 من وضع حد لمروجي السموم وسط الإقليم الحضري، حيث تم توقيف 03 أشخاص في عمليات متفرقة وحجز 458 قرص مهلوس من مختلف الأنواع منها 267 قرص من نوع اكستازي، وكمية من الكوكايين مهيأة للترويج، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 22 مليون سنتيم.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت بعد التحريات الميدانية التي شنّها عناصر المصلحة حول نشاط المشتبه فيهم بقطاع الاختصاص. حيث كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا للتخزين والترويج، حيث تمّ حجز كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين.

بعد مراقبة وترصّد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، أسفرت العملية عن توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز الكمية المضبوطة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تقديمهم أمام العدالة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

