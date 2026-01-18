وهران.. توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 6 آلاف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للتفتيش التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، وبالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص وحجز 6.358 قرصًا مهلوسًا من نوع إكستازي و19 قرصًا من نوع بريغابالين.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، “تمكنت الفرقة المتنقلة للتفتيش التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي. وبالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية أسفرت عن حجز 6.358 قرصًا مهلوسًا من نوع إكستازي. و19 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبي الصنع، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3.030.000 دج، مع حجز سيارة سياحية واحدة”.

كما تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص قُدّموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل (وهران). لمواصلة الإجراءات القانونية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور