وهران.. توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5 آلاف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية لترويج السموم وتوقيف 03 أشخاص من عناصرها كما تم حجز 4890 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية المنفذة جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة تتعلق بقيام المشتبه فيهم. بتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، والعمل على ترويجها باستعمال مركبة للتمويه وتغطية نشاطهم الإجرامي. ومواصلة لمجريات التحقيق تمكن محققو الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيهم والمسكن. الذي كان يستعمل في تخزين ذات السموم.

بعد استفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، جرى تفتيش المسكن أين تم ضبط كمية من المؤثرات قدرت بـ 4890 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، واسترجاع مركبة كانت تستعمل في ترويج السموم، ومبلغ مالي من عائدات الترويج .

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

