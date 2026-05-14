وهران: توقيف 3 أشخاص وحجز 13500 مؤثر عقلي وكيف معالج

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تمتهن المتاجرة في المؤثرات العقلية. كما جاءت العملية بعد ورود معلومات مؤكدة بوجود كمية معتبرة من المؤثر العقلي محضرة للترويج على مستوى حي سيدي البشير. على جناح السرعة تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص. وحجز 13500 مؤثر عقلي بالإضافة إلى 720 غرام من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. من أجل جنحة حيازة وتخزين ونقل والبيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

