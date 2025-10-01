وهران.. توقيف 3 أشخاص وحجز 5 كلغ كيف

تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي، بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثانية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 05,360 كلغ من مادة الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن عن حجز 05,360 كلغ من مادة الكيف المعالج،01 سيارة سياحية. و 01 سيارة نفعية وتوقيف 03 أشخاص أحيلوا على الجهات القضائية المختصة.

