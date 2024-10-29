وهران.. توقيف 3 أشخاص يحترفون سرقة الهواتف النقالة

تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط عصابة يحترف أصحابها سرقة الهواتف النقالة باستعمال دراجة نارية أين تم توقيف 03 أشخاص.

وحسب بيان للشرطة، جاءت هذه العملية بعد الشكوى التي تقدم بها أحد ضحايا السرقة لذات المصالح. والتي طالت هاتفه النقال، لتباشر عناصر الفصيلة تحرياتها الميدانية مكنت في ظرف قياسي وجيز من تحديد هوية. المتورطين ووجهتهم. حيث كانوا يقومون بالسرقة مع تغيير الملابس التي كانوا يرتدونها. في كل مرة للتملص من قبضة مصالح الشرطة.

وأوضح البيان أن التنسيق العملياتي المحكم مكن من توقيفهم على متن دراجة نارية. بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، واستصدار إذن بالتفتيش.

وأسفرت العملية عن استرجاع 21 هاتف نقال محل سرقة من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى حجز الوسيلة التي تستعمل في السرقة، ومبلغ مالي من عائدات السرقة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه امام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور