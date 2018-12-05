وهران.. توقيف 34 “حراڨ” من بينهم و امرأتان ورضيع بعرض البحر

احبطت وحدات المجموعة الإقليمية لحرس السواحل لوهران اليوم محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 34 “حراڨ” في عمليتين منفصلتين بعرض البحر.

وقد حاولت المجموعة الأولى المتشكلة من 15 شخصا منهم امرأتان ورضيع يبلغ من العمر 4 أشهر الالتحاق بإسبانيا على متن زورق مطاط.

ي وذلك قبل توقيفهم في حدود الساعة الثانية و45 دقيقة على بعد 8 أميال شمال رأس كربون دائرة أرزيو.

كما انطلق الفوج الثاني المتكون من 19 شخصا من ضمنهم ثلاثة من جنسيات أجنبية على متن زورق مطاطي.

قبل توقيفهم على الساعة الثامنة صباحا بشمال رأس فلكون عين الترك.

وتم تسليم ال 34 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعد الإجراءات المعمول بها لمصالح الدرك الوطني لتقديمهم أمام العدالة.