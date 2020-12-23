وهران.. توقيف 38 شخصا في مداهمة لمحل أكل خفيف حول إلى قاعة حفلات و”شيشا”

تمكن الأمن الحضري، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران، من توقيف 38 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و32 سنة.

وتورط الموقوفون في كسر التدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بممارسة نشاط غير مطابق للسجل التجاري.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات مفادها تحويل محل للأكل الخفيف إلى قاعة حفلات تزامنا مع نهاية رأس السنة الميلادية.

وبعد عملية مداهمة عقب استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم إلقاء القبض على 38شخصا.

ومن بين الموقوفين 30 زبونا، 7 عمال ومسير المحل، فيما تم ضبط 80 مدخنة شيشا بجميع لواحقها، 67 علبة فحم.

وأسفرت العملية أيضا على حجز 4 علب من مادة المعسل وأدوات تزيين خاصة بإحياء المناسبات والحفلات والأعراس.

وتم اقتياد جميع الأشخاص المتواجدين بعين المكان إلى مقر المصلحة حيث تم تحرير ضدهم إجراء قانوني.

ويتعلق الاجراء بعدم احترام الحجر الصحي الجزئي والتجمع أكثر من شخصين وعدم احترام إجراءات التباعد الجسدي.

وتم تغريم الموقوفين بـ10 آلاف دينار، في حين تم متابعة صاحب محل الأكل الخفيف بمخالفة القرارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وتعريض حياة الغير إلى الخطر وممارسة نشاط غير مطابق للسجل التجاري مع غلق المحل وإحالتهم أمام العدالة.