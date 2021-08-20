وهران: توقيف 4 أشخاص صوّروا ونشروا فيديوهات تحريضية عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تصوير ونشر فيديوهات تحريضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيهم كانوا يسعون لتمجيد خطاب الكراهية وزرع الفتنة بين المواطنين. حيث سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أُخطر بحيثيات القضية